СМИ: Нюше надоел ее муж

По словам людей, знакомых с ситуацией, Сивов в целях саморекламы использовал имя Нюши. Раньше его никто не знал, а теперь у него в соцсети Instagram 600 тысяч подписчиков.

«Нюша устала от его самолюбования, выставления личной жизни напоказ. Ей категорически не нравится, когда суют нос в ее личное пространство. А тут это делается руками мужа. На фиг такой муж! Идиллия там только на фотографиях. Скоро объявят, что разводятся», — поделились люди из окружения певицы.

Виктор Богданов, астролог, полагает, что в конце нынешнего года или в начале следующего Нюша разведется с супругом и снова выйдет замуж. Второй брак будет носить исключительно публичный характер и продлится недолго, по мнению специалиста. Он также подчеркнул, что у певицы будет три брака, но ни с одним из мужей она не уживется.