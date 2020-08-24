СМИ назвали звезд, любящих разводиться

Абсолютной рекордсменкой по разводам является певица Лолита Милявская, на ее счету пять разводов. Она была замужем за своим однокурсником Александром Беляевым, позже был фиктивный брак с Виталием Милявским. Он дал Лолите прописку и фамилию, с которой она прославилась. Третий муж — артист Александр Цекало. Затем она вышла замуж за Александра Зарубина, бизнесмена. Но после измены певицы они решили остаться друзьями. Последний муж исполнительницы — спортсмен Дмитрий Иванов. С ним она также развелась, а теперь пытается выписать его из квартиры.

На втором месте по количеству разводов находится телеведущий Александр Гордон, на его счету четыре развода. Первая супруга была писательница Мария Вердникова, после нее была Екатерина, которая теперь носит фамилию своего экс-супруга. Затем Александр влюбился в свою студентку Нину Щипилову, прожил с ней два года и снова влюбился в другую студентку — Нозанин Абдулвасиеву.

У юмориста Евгения Петросяна также четыре развода. Имя первой жены комика неизвестно, известно только, что она сестра балерины Викторины Кригер. Второй женой артиста стала дочь оперного певца Ивана Козловского Анна Козловская. Третий раз он женился на искусствоведе Людмиле. Позже он влюбился в Елену Степаненко, свою ученицу. Они прожили вместе 30 лет, после чего он ушел от нее к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.