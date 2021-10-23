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    23 октября 2021, 23:54

    СМИ назвали возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова в Италии

    РЕН ТВ: Собчак могла получить за проведение свадьбы Вавилова в Италии 40-50 тысяч евро

    Анастасия Кукова

    За проведение свадьбы бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова телеведущая Ксения Собчак могла получить гонорар в размере 40-50 тысяч евро (3,2-4,1 миллиона рублей). Свадьбу на озере Комо могут себе позволить только очень состоятельные люди.

    СМИ назвали возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова в Италии

    Об этом РЕН ТВ сообщила руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун. По ее словам, все зависит от эшелона, к которому относится приглашенная знаменитость. Гонорар может варьироваться в пределах 30-80 тысяч евро.

    «Если мы говорим о каких-то медийных персонах, всеми узнаваемых, скандально узнаваемых, то это также около 50 тысяч евро будет. Например, Ксения Собчак в качестве ведущей обойдется в 40-50 тысяч евро», — сказала Ковтун.

    Свадебный организатор отметила, что праздники на озере Комо проводят топ-менеджеры крупных компаний и владельцы бизнесов, которым прибыль позволяет устраивать подобные торжества.

    Стоимость такого праздника без учета размещения 30-35 гостей обойдется как минимум в 40 тысяч евро. Если молодожены оплатят приглашенным перелет и проживание, то речь идет уже о 70 тысяч евро. Верхний предел зависит исключительно от аппетитов «виновников мероприятия».

    Ранее сообщалось, что Ксения Собчак частным самолетом вылетела в Италию, чтобы провести свадьбу Андрея Вавилова и его 24-летней избранницы. Ее соведущим был Максим Галкин. Певица Любовь Успенская дала на мероприятии концерт.