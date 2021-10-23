СМИ назвали возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова в Италии

За проведение свадьбы бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова телеведущая Ксения Собчак могла получить гонорар в размере 40-50 тысяч евро (3,2-4,1 миллиона рублей). Свадьбу на озере Комо могут себе позволить только очень состоятельные люди.

Об этом РЕН ТВ сообщила руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун. По ее словам, все зависит от эшелона, к которому относится приглашенная знаменитость. Гонорар может варьироваться в пределах 30-80 тысяч евро.

«Если мы говорим о каких-то медийных персонах, всеми узнаваемых, скандально узнаваемых, то это также около 50 тысяч евро будет. Например, Ксения Собчак в качестве ведущей обойдется в 40-50 тысяч евро», — сказала Ковтун.

Свадебный организатор отметила, что праздники на озере Комо проводят топ-менеджеры крупных компаний и владельцы бизнесов, которым прибыль позволяет устраивать подобные торжества.

Стоимость такого праздника без учета размещения 30-35 гостей обойдется как минимум в 40 тысяч евро. Если молодожены оплатят приглашенным перелет и проживание, то речь идет уже о 70 тысяч евро. Верхний предел зависит исключительно от аппетитов «виновников мероприятия».

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак частным самолетом вылетела в Италию, чтобы провести свадьбу Андрея Вавилова и его 24-летней избранницы. Ее соведущим был Максим Галкин. Певица Любовь Успенская дала на мероприятии концерт.