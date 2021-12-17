СМИ назвали вероятного представителя России на Евровидении в 2022 году

Диана Анкудинова, которая победила в шоу «Ты супер» и «ШоумаSтгоуон», может стать представительницей России на песенном конкурсе Евровидение в следующем году. Об этом написало издание Super.

По данным издания, продюсеры проекта «ШоумаSтгоуон» делают ставку именно на 18-летнюю Анкудинову. Якобы в таком варианте развития событий заинтересован генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Однако на конкурс давно хочет отправиться Александр Панайотов. Также знакомые с ситуацией источники среди возможных претендентов называют Клаву Коку, Даню Милохина, Егора Крида и Ваню Дмитриенко, прославившегося благодаря хиту «Венера — Юпитер».

В этом году Россию на Евровидении представила Manizha с песней Russian Woman, ее выступление в первом полуфинале посмотрели более 21 миллиона раз. Однако, несмотря на большую популярность российской певицы в Сети, на конкурсе она заняла девятое место.

Пока общественность гадает, кто поедет на Евровидение в следующем году, Таня Меженцева готовится представить РФ на Детском Евровидении уже 19 декабря.