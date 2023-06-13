Знаменитости 13 июня 2023, 17:06 СМИ назвали украинских актеров, которые прославились в России и примкнули к ВСУ «Царьград»: актеры Пашинин, Печерица и Тритенко построили карьеру в РФ, но примкнули к ВСУ piqsels

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«Царьград» перечислил украинских актеров, которые построили карьеру в России, а затем бежали в ВСУ. Среди таковых — Анатолий Пашинин, Александр Печерица, Алексей Тритенко.

Пашинин пользовался популярностью в России после роли офицера Ростислава Огнивцева в фильме «Адмирал», а затем вступил в украинский нацбат. Однако оттуда его выгнали, поскольку актер «только мешался», да еще принимал запрещенные препараты. Пашинин остался на Украине и теперь вынужден выпрашивать деньги у подписчиков в соцсети.

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Снимавшийся в сериалах «Крепостная» и «1941» актер Александр Печерица встал на сторону тех, против кого сражался его персонаж. Сейчас он служит в ВСУ.

Алексей Тритенко тоже снимался в лентах о Великой Отечественной войне, в числе которых — сериал «По законам военного времени», а теперь позирует в окопах с автоматом.

Также сражаться на стороне Украины решили актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев, режиссер короткометражек Олег Сенцов.*

«Они успешно работали в России. А затем посчитали, что отстаивание интересов украинского националистического режима гораздо перспективнее. <…> Многие уже остались не у дел и влачат жалкое существование», — подытожило издание.

* Режиссер Олег Сенцов признан террористом в Российской Федерации.