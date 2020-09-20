СМИ назвали размеры пенсий российских артистов

Телеведущий Дмитрий Дибров получает 33 тысячи рублей, в то время как известный диктор советского телевидения Светлана Моргунова свыше 50 тысяч рублей. По словам Диброва, он доволен размером выплат. Телеведущий рассказал, что ему насчитали такую пенсию за внушительный стаж работы, указано в материале.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева получает также порядка 50 тысяч рублей, при этом она имеет надбавку за звание в 30 тысяч рублей. По данным издания, базовая пенсия, которая составляет 23 тысячи рублей, у народного артиста, ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича, но ему также положена надбавка за звание.

Пенсия актера, народного артиста Юрия Стоянова оценивается в 62 тысячи рублей. У телеведущих и артистов без званий высоких надбавок обычно нет. У телеведущего Николая Дроздова пенсия составляет 30 тысяч рублей. Елена Ханга получает 23 тысячи рублей, ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, а Роза Сябитова — 14 тысяч рублей, пишет Ura.ru.

В 2021 году социальные выплаты для россиян ждет повышение. Пенсионеры и родители в любом случае получат дополнительные деньги, а что касается остальных выплат — Госдума как раз в осенней сессии будет решать вопросы распределения федерального бюджета на 2021–2023 годы.