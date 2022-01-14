СМИ назвали причину смерти вдовы Мягкова

Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась из-за последствий ковида. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источники.

Издание написало, что актриса почувствовала себя неважно еще в конце декабря, она сдала ПЦР-тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого артистка несколько недель боролась с болезнью, но не смогла ее победить.

О смерти Вознесенской сообщил публицист Леонид Соколов, а также представители МХТ имени А. П. Чехова, в котором она много лет работала. Актрисе было 78 лет, она ушла из жизни почти вслед за своим мужем, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Он скончался 18 февраля 2021 года.

Мягков и Вознесенская связали себя узами брака еще в 1963 году. Сначала более востребованной актрисой была Вознесенская, а не ее муж. Она получила известность, сыграв главную женскую роль в фильме «Майор Вихрь». Также артистка снялась в таких картинах, как «Гараж», «Вокзал для двоих».