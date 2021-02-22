СМИ назвали причину смерти «радистки Кэт» Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, которая прославилась благодаря роли радистки Кэт в картине «Семнадцать мгновений весны», скончалась от инсульта. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Издание уточнило, что о причинах смерти Градовой рассказал источник, близкий к семье актрисы. Он сообщил, что накануне Екатерина Градова чувствовала себя нормально, несмотря на несколько хронических заболеваний, которыми страдала. В их числе был диабет.

Никто из родных не ожидал, что проблемы со здоровьем могут возникнуть у актрисы так стремительно. Ее дочь Марина Миронова на несколько дней уехала отдыхать — о том, что состояние матери ухудшилось, она узнала сегодня утром. Ей сообщили, что Градовой резко стало плохо, приехавшие врачи диагностировали у 74-летней актрисы инсульт.

Ее забрали в больницу и срочно прооперировали, однако сердце Градовой не выдержало. Дочь актрисы уже прервала отдых — завтра она вернется в Москву. Градову похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля.