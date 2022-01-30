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    30 января 2022, 12:43

    СМИ назвали причину смерти Леонида Куравлева

    Екатерина Керсипова

    Причиной смерти актера Леонида Куравлева могла стать остановка сердца. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

    СМИ назвали причину смерти Леонида Куравлева

    Куравлев умер в хосписе, куда попал после выписки из больницы в Коммунарке. РИА ФАН со ссылкой на источник из окружения актера написало, что его смерть была ожидаемой. Актер страдал деменцией и многими другими недугами. Однако умер от остановки сердца, сообщило издание.

    «Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — отметил собеседник РИА ФАН.

    Леониду Куравлеву было 85 лет. В последний месяц жизни он переболел ковидом.

    Почти 10 лет знаменитый актер вел затворнический образ жизни, тяжело переживая смерть жены.

    «360» рассказал о творческом пути Леонида Куравлева.