СМИ назвали причину смерти Леонида Куравлева

Причиной смерти актера Леонида Куравлева могла стать остановка сердца. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Куравлев умер в хосписе, куда попал после выписки из больницы в Коммунарке. РИА ФАН со ссылкой на источник из окружения актера написало, что его смерть была ожидаемой. Актер страдал деменцией и многими другими недугами. Однако умер от остановки сердца, сообщило издание.

«Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — отметил собеседник РИА ФАН.

Леониду Куравлеву было 85 лет. В последний месяц жизни он переболел ковидом.

Почти 10 лет знаменитый актер вел затворнический образ жизни, тяжело переживая смерть жены.

«360» рассказал о творческом пути Леонида Куравлева.