СМИ назвали причину, по которой у МакSим могли не найти ковид

Певица МакSим могла заразиться коронавирусом за несколько дней до госпитализации, но инфекцию у исполнительницы так и не обнаружили, поскольку она занималась самолечением. А заразить певицу мог ее охранник, сообщил Telegram-канал Life Shot.

МакSим по-прежнему находится в медикаментозной коме. Она остается в крайне тяжелом состоянии, по последним сообщениям, поражение легких уже достигло 80%. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

Хотя ковид до сих пор не нашли, предположительно, певица все же могла заразиться коронавирусом от своего охранника. Хотя результаты ПЦР-тестов дважды были отрицательными, все остальные признаки говорят об обратном. По данным источника Life, тест мог ничего не показать, потому что МакSим несколько дней занималась самолечением, пила противовирусные препараты и антибиотики. Таким образом она могла «прогнать» вирус со слизистой в ткани и кровь.

Накануне от ковида скончался режиссер Вадим Шатров, который снимал клипы для МакSим. Видео на песню «Спасибо» стало его последней работой.