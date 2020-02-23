СМИ назвали новое место работы Дмитрия Шепелева

«По слухам, у Шепелева уже была тайная встреча с Николаем Картозия, гендиром телеканала „Пятница“. Шепелеву, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое „желтое“, как „На самом деле“, что Шепелева очень обрадовало», — приводит издание слова своего собеседника.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Дмитрий Шепелев сам сообщил о своем уходе с Первого канала в Instagram-аккаунте. По словам телеведущего, «это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию». Шепелев отметил, что такому решению «не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии».

Заменить Шепелева в шоу «На самом деле» может Тимур Еремеев. На телевидении он не новичок. Он участвовал в программе «Пусть говорят» и доказал, что он внебрачный сын советского актера Спартака Мишулина.

После ухода с Первого канала Дмитрий Шепелев официально считается безработным. В последнее время его можно увидеть в качестве ведущего литературных встреч в деловом женском клубе.