СМИ назвали неожиданную причину смерти Асмаловской

Ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская умерла не от коронавируса, а из-за цирроза печени. Ковид только усилил хроническое заболевание телеведущей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, цирроз печени возник у телеведущей из-за злоупотребления спиртными напитками. 41-летняя Асмаловская скончалась в реанимации одной из столичных клиник 17 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти телеведущей стало заражение коронавирусом. В Сети также раскритиковали телеведущую Татьяну Черняеву, которая, когда сообщила о смерти Асмаловской, упомянула, что та не вакцинировалась от коронавируса. Люди были уверены, что никто бы не обратил внимание на прививку, если бы Асмаловская скончалась от ковида после вакцинации.

По словам Черняевой, у телеведущей было поражение 25% легких. Она болела ковидом две недели, причем последние семь дней провела в реанимации на ИВЛ.

Для детей Кристина Асмаловская запомнилась как ведущая программы «АБВГДейка». Она также снималась в сериале «Моя прекрасная няня» и участвовала в телепроекте «Танцы со звездами».