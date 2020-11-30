СМИ назвали кандидатов на замену Колтовому в программе «Звезды сошлись»

Новое лицо в скором времени появится в программе «Звезды сошлись». СМИ назвали возможных кандидатов в партнеры Лере Кудрявцевой. Ранее она работала с Александром Колтовым, который погиб в авиакатастрофе.

Продюсеры рассматривают несколько кандидатов. Одним из них является телекомментатор Дмитрий Губерниев. По данным портала kp.ru, он готов вести шоу за большой гонорар.

Вторым претендентом СМИ назвали Вячеслава Макарова. Он известен зрителям по шоу «Маска» на телеканале НТВ. Также Макаров вел премию «ТЭФИ Kids», провел вместе с Лерой Кудрявцевой кастинг на «Новую волну». Кроме того, за роль нового ведущего поборется певец Прохор Шаляпин. Пока же Лера Кудрявцева ведет программу одна.

Александр Колтовой погиб 7 ноября. Он самостоятельно управлял небольшим самолетом, который потерпел крушение в Подмосковье. Вместе с ним была женщина по имени Наталья Климова. Она тоже погибла. У Колтового осталась жена и ребенок.

Кроме «Звезды сошлись», Колтовой вел шоу «ДНК» также на телеканале НТВ. До Колтового «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой несколько лет вел Оскар Кучера.