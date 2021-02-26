СМИ назвали гонорары российских звезд шоу-бизнеса в пандемию

Звездам российского шоу-бизнеса во время пандемии пришлось забыть о солидных гонорарах. Многие из них играют в театрах: заработок там небольшой, а работа больше влияет на репутацию, чем приносит доход. Сейчас съемки кино и сериалов возобновляются, и на отсутствие денег артисты жалуются все реже.

Гонорары знаменитостей раскрыл сайт kp.ru, приведя в пример зарплаты Кристины Асмус, Александра Петрова, Ольги Бузовой и других артистов.

Асмус работает в Театре имени Ермоловой на окладе 22 тысячи рублей. Выход на театральную сцену для молодых и популярных артистов — нормальная практика. За полставки они трудятся во имя «профессии и престижа».

В театре имени Ленсовета актерам платят около 50 тысяч рублей, а в Театре сатиры можно заработать и 300 тысяч в месяц. Если артист становится приглашенный звездой в отдельном спектакле, то ему выплачивают гонорар за каждый выход на сцену. Александр Домогаров получает в среднем около 100 тысяч рублей.

Съемки обычно оплачивают лучше, чем игру в театре. За смену Александр Петров, Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Мария Миронова, Светлана Ходченкова и другие знаменитости получают 150-300 тысяч рублей.

У музыкантов заработки выше: концерты приносят им от четырех до шести миллионов рублей. Такие сумму за час выступления на частных мероприятиях получают Полина Гагарина, Светлана Лобода, Дмитрий Билан, Сергей Лазарев и другие звезды эстрады. Ольга Бузова и Niletto стоят дешевле — от 1,5 миллиона рублей.