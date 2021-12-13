СМИ назвали диагноз избитого сына Дрозда

Сын актера Максима Дрозда Егор получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга средней степени тяжести. Об этом газете «Известия» рассказал информированный источник.

Также у молодого человека контузия очага лобной доли, внутримозговая гематома и несколько переломов. Под правым глазом заметен кровоподтек.

О том, что Егор Дрозд попал в больницу после драки и находится в тяжелом состоянии, стало известно 12 декабря. Информацию об этом подтвердил его отец Максим Дрозд. Он также разместил у себя в Instagram пост о случившемся.

Егора Дрозда избили вечером 11 декабря на западе Москвы, в баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровке. Неизвестный несколько раз ударил Егора по голове, а затем тот еще раз ударился головой при падении. Как написал «МК», Дрозда-младшего госпитализировали с Кутузовского проспекта в больницу имени Боткина без сознания. По имеющимся данным, участники драки были пьяны.