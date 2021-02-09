СМИ: Наталья Подольская заразилась коронавирусом

Российская певица и жена музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская заразилась коронавирусом. Первые симптомы болезни она ощутила в конце февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что женщина соблюдала все необходимые ограничительные меры, а также находилась на самоизоляции. Знаменитость стала редко выходить в свет еще в январе. В начале февраля она почувствовала первые признаки COVID-19.

Чтобы проверить свои опасения, она сдала тест. Результат был положительным. Сейчас Подольская лечится в домашних условиях, рассказало РИА ФАН.

«В числе контактных оказался пятилетний сын Артемий, но медики проверили его и объявили, что коронавируса у мальчика нет», — уточнили журналисты.

В декабре прошлого года Подольская и Пресняков покрестили своего сына Ваню. Музыкальная исполнительница опубликовала на своей странице в Instаgrаm несколько видео. На кадрах запечатлен сам обряд и празднование крещения. На церемонию пришли родные — родители Владимира, его старший сын Никита с супругой Аленой и мама Натальи.