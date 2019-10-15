СМИ: Натали Портман станет новым Тором в трилогии Marvel

Ранее стало известно, что в фильме «Тор: Любовь и гром» режиссера Тайки Вайтити актриса сыграет роль астрофизика Джейн Фостер, которая поднимет молот Мьельнир. В прокат кинолента выйдет в ноябре 2021 года.

По словам источника, студия Marvel заинтересована в том, чтобы Натали Портман исполнила роль в трилогии после окончания съемок «Тор: Любовь и гром». Одной из причин этого стал уход из проекта Криса Хемсворта, сообщило информационное агентство Nation News.

Согласно комиксам, персонаж Натали Портман больна раком. Благодаря новым способностям болезнь удается победить, но при этом героиня теряет человеческую форму.