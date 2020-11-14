СМИ: наследником Джигарханяна стал его пасынок

Собеседник уточнил, что раньше в завещание была вписана его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Но позже артист поменял свое решение.

«Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан», — подчеркнул источник.

По данным агентства Urа.ru, актер Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Причину его смерти не назвали.

Актер Оскар Кучера поделился воспоминаниями о Джигарханяне. Он рассказал забавную историю, которая как-то произошла у них. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам Кучеры, когда-то давно он пытался поступить на курс Джигарханяна, но тот не взял его. Спустя много лет актер вспомнил об этом инциденте и рассмеялся: правильно, что не взял, курс все равно был плохим. Кучера поделился, что такой ироничный подход ко всему и был сутью его коллеги.