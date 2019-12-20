    20 декабря 2019, 16:19

    СМИ нашли еще один долг у Анастасии Заворотнюк

    Алексей Сахаров

    Родственники Заворотнюк задолжали за коммуналку более 45 тысяч рублей. Как узнал сайт StarHit, долг должна оплатить мама актрисы Валентина Борисовна. Задолженность накопилась за квартиру, принадлежащую актрисе.

    Квартира находится на улице Улофа Пальме в Москве. Заворотнюк ее приобрела в 2006 году. Это дорогой жилой дом у Мосфильмовского пруда. Кадастровая стоимость квартиры Заворотнюк составляет 55 миллионов рублей, но в действительности ее рыночная цена в несколько раз выше. Общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. За жилье никто не платил с мая.

    У мамы Заворотнюк и раньше были долги. Она иногда попадала в неприятные ситуации на дороге, за что ей назначали штрафы. Всего за нарушения ПДД пришло 332 штрафа, например, за выезд на выделенную полосу для автобусов и такси.

    Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с опухолью мозга. Ее наблюдают врачи одной из частных московских клиник. Сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре. Семья держит в тайне все подробности, связанные с популярной актрисой. С журналистами родные звезды общаться отказываются категорически. СМИ периодически сообщают об ухудшении состояния актрисы. Источники в окружении Заворотнюк комментарии не дают.