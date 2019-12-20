СМИ нашли еще один долг у Анастасии Заворотнюк

Квартира находится на улице Улофа Пальме в Москве. Заворотнюк ее приобрела в 2006 году. Это дорогой жилой дом у Мосфильмовского пруда. Кадастровая стоимость квартиры Заворотнюк составляет 55 миллионов рублей, но в действительности ее рыночная цена в несколько раз выше. Общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. За жилье никто не платил с мая.

У мамы Заворотнюк и раньше были долги. Она иногда попадала в неприятные ситуации на дороге, за что ей назначали штрафы. Всего за нарушения ПДД пришло 332 штрафа, например, за выезд на выделенную полосу для автобусов и такси.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с опухолью мозга. Ее наблюдают врачи одной из частных московских клиник. Сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре. Семья держит в тайне все подробности, связанные с популярной актрисой. С журналистами родные звезды общаться отказываются категорически. СМИ периодически сообщают об ухудшении состояния актрисы. Источники в окружении Заворотнюк комментарии не дают.