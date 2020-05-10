СМИ написали об иске Жилинспекции к певице Ольге Орловой. Но дело закрыли еще в 2019 году

Telegram-канал Mash написал, что Жилинспекция подала в суд на певицу Ольгу Орлову и ее бывшего мужа. Однако эта новость еще 2019 года, тогда же дело было закрыто. Сейчас актриса ни с кем не судится, это она сама подтвердила «360».

«Нет, это все недостоверная информация, не читайте фигню», — сказала Орлова.

Квартира Орловой и Карманова расположена почти в центре Москвы. Бывшие супруги выполнили в своем жилище самодеятельную перепланировку.

В начале 2019 года Государственная жилищная инспекция Москвы подала иск в Хамовнический суд, информация об этом зафиксирована на сайте организации. Должностные лица требовали разрешить им осмотреть квартиру. Они хотели выяснить, нарушили ли теперь уже бывшие супруги требования порядка переустройства помещений. Помимо этого, Жилинспекция требовала взыскать с Орловой и Карманова в равных долях 300 рублей в пользу бюджета Москвы.

К рассмотрению дела в первой инстанции суд приступил 21 февраля 2019 года и вскоре удовлетворил иск. Позже певица подала апелляционную жалобу, в которой назвала решение суда незаконным и необоснованным. Однако судебная коллегия не увидела оснований для отмены решения. В итоге Орлова выплатила 300 рублей.

Mash 10 мая 2020 года написал, что Жилинспекция подала в суд, то есть новость вышла с опозданием на год. По данным Telegram-канала, «Хамовнический суд обязал певицу пустить чиновников к себе, но пока из-за коронавируса их визит откладывается».