СМИ написали о наследстве Галины Волчек

Согласно декларации, в прошлом году художественный руководитель московского театра «Современник» получила почти 16 миллионов рублей. Собственностью Галины Волчек, умершей 26 декабря, была квартира в столице. Ее площадь составляет 75 квадратных метров, стоимость — не менее 30 миллионов рублей. Волчек также принадлежала машина Lexus LS500. Она стоит как минимум пять миллионов рублей.

Галина Волчек была владелицей дома в Подмосковье. Коттедж расположен в закрытом поселке Одинцовского района. Как сообщило издание, стоимость участка составляет от пяти миллионов рублей, дом — от 10 миллионов. Худруку «Современника» землю в Подмосковье подарил знакомый предприниматель. Это произошло в тот период, когда Волчек из-за проблем с легкими врачи посоветовали жить за чертой города.

Волчек отмечала, что возведением дома занимался ее сын Денис и его супруга Екатерина.

«Ухитрились сделать тут все с учетом всех моих личных привычек и вкусов… Вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, зато есть лес, дикая девственная природа», — рассказывала худрук «Современника».

Она отметила, что боялась двухэтажного дома, так как подобные постройки ей не нравятся. Но дом оказался в один этаж, просторный и уютный.

Галины Волчек не стало вечером 26 декабря 2019 года. Тремя днями ранее она была госпитализирована. Сообщалось, что причиной смерти стал отек легких и головного мозга.