СМИ написали, что жена Дзюбы подала на развод из-за интимного видео. Друзья посчитали, что это не повод

Друзья футболиста Артема Дзюбы опровергли слухи о его разводе с женой. Ранее несколько СМИ написали о том, что супруга спортсмена решила расстаться с ним после скандала с личным видео.

«Необязательно привязываться к негативному, если есть причины для сохранения брака», — заявила знакомая пары сайту iReactor.ru.

Брак Артема с Кристиной очень крепок, его вряд ли сможет разрушить слив откровенного видео. Тем более что пара уже переживала нелегкие времена в отношениях. Через два года после бракосочетания Дзюбу застали целующимся с телеведущей Марией Орзул. Но и тогда Кристина, жена Артема, не стала устраивать публичный скандал и разводиться со спортсменом.

О скором расставании Дзюбы с женой написали в СМИ. Якобы причиной послужило интимное видео спортсмена, которое незаконно «слили» в Сеть. Тогда ролик наделал много шума. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов даже принял решение отстранить Дзюбу от ближайших игр, чтобы футболист смог решить «личные проблемы». Спортсмена поддержали многие известные личности, которые посчитали, что такое наказание не требовалось человеку, который и так пострадал.