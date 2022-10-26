СМИ написали, что у правоохранителей были полномочия задержать Собчак | 360°

Знаменитости 26 октября 2022, 15:25 СМИ написали, что у правоохранителей были полномочия задержать Собчак ТАСС: у правоохранителей были полномочия задержать Ксению Собчак РИА "Новости"

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Полиция имела постановление о задержании журналистки и телеведущей Ксении Собчак, однако ей удалось скрыться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По имеющимся данным, журналистка покинула территорию России и через Белоруссию въехала в Литву.

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«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — заявил собеседник агентства.

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Накануне стало известно о задержании коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Собчак назвала произошедшее нонсенсом и заявила, что расценивает это как «давление на журналистику в стране». Правоохранительные органы в среду, 26 октября, провели обыски в доме журналистки в Подмосковье.