СМИ: музыкант Дмитрий Демин скончался после несчастного случая

По информации СМИ, мужчина гулял со своим питомцем. В какой-то момент Демин споткнулся и при падении сильно ударился головой. Предположительно это могло стать причиной скорой кончины артиста.

Демин окончил ПФ ЛОЛГК по специальности «кларнет». С 1989 года работал в Петрозаводской консерватории как мастер по настройке музыкальных инструментов. С 2003 года он был преподавателем на кафедре музыки финно-угорских народов, пишет сайт «Утро.ру».

Как музыкант-исполнитель Дмитрий в разное время был участником национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», фольклорного театра «Карельская горница», а также фолк-групп «Мюллярит» и «Sattuma».