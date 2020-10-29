29 октября 2020, 11:21
СМИ: музыкант Дмитрий Демин скончался после несчастного случая
Мастер по созданию и реставрации музыкальных инструментов финно-угорских народов, известный в Карелии музыкант-исполнитель Дмитрий Демин скончался после несчастного случая. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило издание «Петрозаводск говорит».
По информации СМИ, мужчина гулял со своим питомцем. В какой-то момент Демин споткнулся и при падении сильно ударился головой. Предположительно это могло стать причиной скорой кончины артиста.
Демин окончил ПФ ЛОЛГК по специальности «кларнет». С 1989 года работал в Петрозаводской консерватории как мастер по настройке музыкальных инструментов. С 2003 года он был преподавателем на кафедре музыки финно-угорских народов, пишет сайт «Утро.ру».
Как музыкант-исполнитель Дмитрий в разное время был участником национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», фольклорного театра «Карельская горница», а также фолк-групп «Мюллярит» и «Sattuma».