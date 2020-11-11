11 ноября 2020, 17:07
СМИ: Михаил Пореченков заразился коронавирусом
Один из сотрудников МХТ имени Чехова рассказал «Экспресс газете» о переносе спектакля «Бег» на январь из-за заболевшего COVID-19 Михаила Пореченкова.
«У нас сейчас несколько артистов болеют. Поэтому спектакли заменяем или переносим. Михаил Евгеньевич вот сейчас дома», — поделился инсайдер.
Отмечается, что артист чувствует себя удовлетворительно и о больнице пока речи нет. По данным издания, кроме Пореченкова коронавирус подхватил и другой актер театра Алексей Кравченко.