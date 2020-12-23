СМИ: Меган Маркл снова беременна
Уточняется, что пара не хотела лишнего внимания, но все же попала под объективы камер. На фото виден заметно округлившийся живот Маркл. Теперь все обсуждают, что она может быть беременна снова.
Ранее у герцогини Сассекской Меган Маркл случился выкидыш. Супруга принца Гарри назвала потерю второго ребенка почти непереносимым горем.
По словам герцогини, выкидыш она пережила в июле, после переезда в США. В тот день Маркл поменяла подгузник своему сыну Арчи, а затем ощутила сильную боль. Она взяла ребенка на руки, села на пол и стала напевать колыбельную, чтобы успокоиться самой и укачать сына. Позже принц Гарри отвез свою жену в больницу. Пара не стала сдерживать слез, когда узнала о потере второго ребенка.
В своей статье Маркл подчеркнула, что многие беременности заканчиваются выкидышами. При этом далеко не все женщины говорят об этом, так как это не принято. Герцогиня Сассекская призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью.