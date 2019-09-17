СМИ: Меган Маркл решила прислушаться к советам Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская решила восстановить собственный имидж, поэтому обратилась за советами к герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Mirror.
Британские СМИ написали, что Кейт Миддлтон согласилась дать Меган Маркл советы, которые позволят восстановить репутацию. Герцогиня Сассекская отметила, что ее вдохновляют поступки и советы супруги принца Уильяма. По ее словам, герцогиня Кембриджская «всегда изящна и элегантна» и «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев». Маркл планирует изменить модель своего поведения, стать более скромной и тактичной, сообщил сайт «Дни.ру».
Близкий к королевской семье источник рассказал, что Меган намерена обращаться к Кейт за советами по поводу стиля, элегантности, общения с гражданами и другими возникающими проблемами.