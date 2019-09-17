СМИ: Меган Маркл решила прислушаться к советам Кейт Миддлтон

Британские СМИ написали, что Кейт Миддлтон согласилась дать Меган Маркл советы, которые позволят восстановить репутацию. Герцогиня Сассекская отметила, что ее вдохновляют поступки и советы супруги принца Уильяма. По ее словам, герцогиня Кембриджская «всегда изящна и элегантна» и «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев». Маркл планирует изменить модель своего поведения, стать более скромной и тактичной, сообщил сайт «Дни.ру».

Близкий к королевской семье источник рассказал, что Меган намерена обращаться к Кейт за советами по поводу стиля, элегантности, общения с гражданами и другими возникающими проблемами.