СМИ: Меган Маркл подает сигналы обществу при помощи изысканных украшений

Недавно Маркл дополнила свой образ для похода в церковь серебряными сережками, которые сделали из переработанного сырья. Дизайнером этого украшения стала британка Лора Ванн. Ее марка основана на «этическом производстве».

На лондонской премии Endeavour Fund герцогиня появилась в голубом платье от Виктории Бэкхем и золотых серьгах-кольцах. Внешний вид украшений от Роксаны Ферст напоминал змеиную чешую. Британский бренд производит изделиях для независимых женщин.

СМИ также отметили золотой кулон на шее Меган Марк во время посещения школы в городе Дагенем, который расположен в графстве Эссекс. Журналисты разглядели семерку и четырехлистный клевер на украшении. По их словам, современный талисман должен привлекать удачу к его владельцу. Прототипом такого украшения стали старинные азиатские монеты.