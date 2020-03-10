    10 марта 2020, 14:56

    СМИ: Меган Маркл подает сигналы обществу при помощи изысканных украшений

    Ольга Ситникова

    Журналисты подчеркнули, что герцогиня Сассекская Меган Маркл тщательно продумывает выбор украшений. По их мнению, таким образом супруга принца Гарри обращает внимание на международные проблемы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.

    Недавно Маркл дополнила свой образ для похода в церковь серебряными сережками, которые сделали из переработанного сырья. Дизайнером этого украшения стала британка Лора Ванн. Ее марка основана на «этическом производстве».

    На лондонской премии Endeavour Fund герцогиня появилась в голубом платье от Виктории Бэкхем и золотых серьгах-кольцах. Внешний вид украшений от Роксаны Ферст напоминал змеиную чешую. Британский бренд производит изделиях для независимых женщин.

    СМИ также отметили золотой кулон на шее Меган Марк во время посещения школы в городе Дагенем, который расположен в графстве Эссекс. Журналисты разглядели семерку и четырехлистный клевер на украшении. По их словам, современный талисман должен привлекать удачу к его владельцу. Прототипом такого украшения стали старинные азиатские монеты.