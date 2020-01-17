17 января 2020, 16:20
СМИ: мать экс-солиста «Веселых ребят» осталась без крыши над головой
Мать Александра Добрынина, экс-солиста ВИА «Веселые ребята», оказалась выброшена на улицу из собственной квартиры. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на рассказ гостей программы Андрея Малахова.
Очередной выпуск программы Андрея Малахова затронул историю матери отечественного исполнителя Александра Добрынина. По свидетельствам гостей эфира, певец якобы «забыл» забрать мать из больницы и затеял в ее квартире ремонт.
93-летнюю мать пришлось забрать из больницы сестре Добрынина и везти к себе в Набережные Челны.
Как рассказали гости студии, Добрынин планирует привести в дом молодую хозяйку и обновляет облик жилища. Старая мебель оказалась выброшена, исполнитель купил рояль. Теперь места для матери в доме попросту не осталось.
Напомним, отечественный исполнитель Александр Добрынин состоял в коллективах «Зодчие», «Мираж», «Здравствуй, песня» и «Веселые Ребята».