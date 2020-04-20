СМИ: Малышева преподает у внучки Высоцкого

Подруга Арины подтвердила, что девушка является внучкой известного барда. По ее словам, все в университете знают об этом. о данным издания, патологическую физиологию внучке Высоцкого преподает знаменитая доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Однако ни студентка, ни преподаватель не согласились делиться подробностями на этот счет.

Иваненко через подругу передала, что через Instagram она не ищет жениха, это все слухи.

«Пусть на меня смотрит кто хочет. Но я никого не ищу. Любимый человек у меня есть. Просто общаюсь с друзьями. А к своим внешним данным отношусь вполне разумно — радуюсь тому, что Бог и родители дали! Спасибо за проявленный ко мне интерес. Не мое дело давать оценку поступкам родственников. Эту тему лучше закрыть», — поделилась Арина.