  • СМИ: Максим Фадеев перенес сердечный приступ

    28 октября 2019, 13:01

    Андрей Иванов

    Минувшей ночью скорая помощь приезжала в загородный дом музыканта и продюсера Максима Фадеева. Как сообщил портал Super.ru со ссылкой на информированный источник, врачи диагностировали хозяину дома предынфарктное состояние.
    СМИ: Максим Фадеев перенес сердечный приступ

    По данным источника портала, Фадеев от поездки в больницу отказался — под наблюдением медиков он сейчас проходит все необходимые лечебные процедуры на дому. У него случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

    В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» представитель Фадеева эту информацию опроверг.

    «Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо», — рассказал собеседник каналу.

    Ранее Фадеев разорвал контракт со своей экс-подопечной — популярной певицей Наргиз. На прошлой неделе в эфире «Русского радио» продюсер заявил, что контракт с певицей действовал еще два года, однако он решил прекратить сотрудничество раньше срока. Конкретных причин он называть не стал.

    51-летний Фадеев в разное время сотрудничал с Линдой, Катей Лель, Глюк’oZой и другими певицами. Он основал группу Serebro и музыкальный лейбл MALFA.