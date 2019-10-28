СМИ: Максим Фадеев перенес сердечный приступ

По данным источника портала, Фадеев от поездки в больницу отказался — под наблюдением медиков он сейчас проходит все необходимые лечебные процедуры на дому. У него случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» представитель Фадеева эту информацию опроверг.

«Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо», — рассказал собеседник каналу.

Ранее Фадеев разорвал контракт со своей экс-подопечной — популярной певицей Наргиз. На прошлой неделе в эфире «Русского радио» продюсер заявил, что контракт с певицей действовал еще два года, однако он решил прекратить сотрудничество раньше срока. Конкретных причин он называть не стал.

51-летний Фадеев в разное время сотрудничал с Линдой, Катей Лель, Глюк’oZой и другими певицами. Он основал группу Serebro и музыкальный лейбл MALFA.