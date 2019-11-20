СМИ: Майли Сайрус рассталась с парнем, влюбленным в нее с 12 лет

Американская певица Майли Сайрус и музыкант из Австралии Коди Симпсон расстались. Пара объявила о своем романе чуть больше месяца назад.

«Они не вместе, но хотят попробовать остаться друзьями. Майли нужно сосредоточиться на себе», — цитирует Mirror своего источника.

Когда пара только объявила в соцсетях об отношениях, Симпсон рассказал, что очень и очень счастлив. По его словам, он влюбился в певицу, когда ему было 12 лет, а ей 17, то есть 10 лет назад. Актер не стеснялся делиться своими чувствами с подписчиками в Instagram.

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Источник добавил, что Майли Сайрус начала эти отношения, чтобы позлить бывшего мужа, актера Лиама Хемсворта. Они были вместе 10 лет, но летом объявили о разводе.

Сейчас, после того, как стало известно о расставании, ни Майли Сайрус, ни Коди Симпсон не дают комментариев журналистам.

Хемсворт, заметило издание, тоже решил не отставать и начал встречаться с австралийской актрисой Мэддисон Браун. Их видели вместе в Нью-Йорке, а знакомые рассказывают, что пара сблизилась очень быстро.