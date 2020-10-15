СМИ: Лоза намерен подать в суд на Первый канал из-за насмешек Сюткина и Басты
По словам музыканта, в программе незаконно использовали переработку его песни «Плот», которую спела одна из конкурсанток. Помимо прочего, автор композиции заметил, что жюри обсуждало его в уничижительном тоне.
Уточняется, что к 26-летней Алине Виардо во время слепых прослушиваний никто не повернулся. После выступления наставники принялись обсуждать Лозу.
«Было бы очень интересно послушать телезрителя из Москвы Юрия Лозу», — заявил музыкант группы «Браво».
После этого Сюткин и Баста начали изображать артиста в шуточной форме. Музыкант нашел такое поведение оскорбительным.
«Первый канал заставил конкурсантку исполнять не то, что она хотела, а „Плот“, чтобы дать покуражиться прикормленным ведущим. Впервые за девять сезонов жюри обсуждало не песню или певца, а автора в уничижительном тоне», — подчеркнул певец.
Он заявил, что требует извинений и полного удаления съемки со всех ресурсов. Также он ждет компенсации морального и финансового ущерба. В настоящий момент сумма иска не определена.