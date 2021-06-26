СМИ: «Lamborghini Кокорина» отправили на штрафстоянку в Москве

В Москве полицейские остановили Lamborghini без госномеров. Как известно из открытых источников, сообщил Пятый канал, ранее автомобиль мог принадлежать футболисту Александру Кокорину.

Мужчина за рулем представился сотрудникам правопорядка водителем. Кому принадлежит люксовое авто, он не объяснил.

Правоохранители в ходе досмотра машины обнаружили в багажнике коллекцию серийных номеров. Водителя попросили покинуть авто и эвакуировали Lamborghini на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств дела. На машину, как оказалось, не оформили страховой полис.

Ярко-желтая Lamborghini может принадлежать Кокорину, поскольку футболист до этого часто фотографировался в похожем авто, уточнило Ura.ru. Среди лежащей в багажнике пачки номеров был обнаружен и тот госномер, который был ранее замечен на машине с фотографий Кокорина.