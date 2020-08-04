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    04 августа 2020, 19:13

    СМИ: Кондулайнен сломала руку в больнице

    Артур Блянихов

    Сотрудник администрации «Театра Луны» рассказал сайту kp.ru о состоянии актрисы Елены Кондулайнен, которую в конце июля госпитализировали с инсультом в Боткинскую больницу.

    По словам инсайдера, у Кондулайнен полностью восстановилась речь. Актриса выздоравливает, однако с ней приключилась еще одна неприятность.

    «Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — поделился инсайдер.

    По данным издания, сейчас 62-летняя актриса находится в обычной палате. Ей помогают друзья и коллеги.

    Новости SMI.FM