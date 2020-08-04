04 августа 2020, 19:13
СМИ: Кондулайнен сломала руку в больнице
Сотрудник администрации «Театра Луны» рассказал сайту kp.ru о состоянии актрисы Елены Кондулайнен, которую в конце июля госпитализировали с инсультом в Боткинскую больницу.
По словам инсайдера, у Кондулайнен полностью восстановилась речь. Актриса выздоравливает, однако с ней приключилась еще одна неприятность.
«Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — поделился инсайдер.
По данным издания, сейчас 62-летняя актриса находится в обычной палате. Ей помогают друзья и коллеги.