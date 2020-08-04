СМИ: Кондулайнен сломала руку в больнице

По словам инсайдера, у Кондулайнен полностью восстановилась речь. Актриса выздоравливает, однако с ней приключилась еще одна неприятность.

«Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — поделился инсайдер.

По данным издания, сейчас 62-летняя актриса находится в обычной палате. Ей помогают друзья и коллеги.