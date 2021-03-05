СМИ: Киркоров задолжал более 2 млн за ремонт дворца

Певец Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 миллиона рублей за ремонт своего дворца в рамках программы «Идеальный ремонт» на Первом канале. Об этом сообщил «Октагон» со ссылкой на источник.

Такую сумму артиста принудил выплатить суд. Контролировать погашение долга обязали приставов.

«Когда работа была закончена, платить за нее Киркоров отказался. Свое решение он объяснял тем, что большую часть работ ему навязали строители», — сказал источник издания.

В общей сложности на материалы ушло 10 миллионов рублей. Звезда оплатила только 2,34 миллиона рублей.

Киркоров участвовал в «Идеальном ремонте» в 2018 году. Тогда работники сделали в пристройке к особняку артиста бассейн для его детей, персональный театр, мини-Диснейленд и еще несколько зон. Выпуск завершился скандалом, поскольку телезрители осудили авторов передачи. Людям не понравилось, что певцу оплатили ремонт, несмотря на его многомиллионное состояние.

«Мы никому ничего не должны», — заявил агентству Ura.ru директор артиста Геннадий Рыбак.

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что суд действительно был.

«Требовали шесть миллионов рублей, мы уменьшили сумму до двух миллионов», — отметил он.

По словам юриста, в ближайший месяц ее оплатят.