05 февраля 2021, 13:39
СМИ: Кайли Миноуг впервые выйдет замуж в 52 года
Певица Кайли Миноуг собирается замуж за топ-менеджера GQ Пола Соломонса. Это будет ее первый брак. Певице сейчас 52. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отношения пары длятся с 2018 года. В 2016 году певица уже собиралась выйти замуж за актера Джошуа Сасса, но узнала, что он ей изменял. В результате они расстались.
По данным СМИ, сейчас Миноуг помолвлена с Соломонсом. Представитель певицы эту информацию опровергает.