СМИ: Кайли Миноуг впервые выйдет замуж в 52 года

Отношения пары длятся с 2018 года. В 2016 году певица уже собиралась выйти замуж за актера Джошуа Сасса, но узнала, что он ей изменял. В результате они расстались.

По данным СМИ, сейчас Миноуг помолвлена с Соломонсом. Представитель певицы эту информацию опровергает.