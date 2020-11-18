СМИ: Юрий Лоза подал иск к Сергею Шнурову в суд Москвы

Отмечается, что иск музыканта «о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам» поступил в суд в понедельник, 16 ноября. В настоящий момент он не принят к производству.

Кроме Шнурова ответчиком выступает телеканал RTVi. Его генеральным продюсером является лидер «Ленинграда». Пока не известно какие высказывания Сергея стали поводом для подачи иска. В пресс-службе суда на запрос журналистов не ответили.

Сам Лоза подтвердил агентству подачу иска. Он переадресовал все вопросы по этой теме своему адвокату.

Ранее журналисты выяснили размер гонорара российских звезд за выступление на частном новогоднем корпоративе. Среди прочих знаменитостей свои услуги предоставляет Шнуров. Стоимость его выхода на сцену в период зимних праздников составляет 11,5 миллионов рублей.