СМИ: Ивана Краско поздравил с днем рождения его «внебрачный сын»
Иван Краско в конце сентября отмечал свое 89-летие. В тот день его очень удивил один телефонный звонок. Актер рассказал изданию «Собеседник.Ru», что его поздравил по телефону незнакомый человек, представившийся его сыном.
«Вот подарок так подарок, у меня еще один сын!» — удивился Иван Краско.
Актер отметил, что будет рад увидеться с предполагаемым сыном и добавил, что примет его в семью, если это действительно его наследник, сообщил сайт «Дни.ру».
Как зовут новоявленного сына, Иван Краско не уточнил. По его словам, это известный человек в определенных кругах.
«Говорит, что внучка у меня еще есть. Очень хорошо. Я хотел малышку, но только о дочке мечтал. Теперь уже поздно», — добавил артист.