СМИ: Ивана Краско поздравил с днем рождения его «внебрачный сын»

«Вот подарок так подарок, у меня еще один сын!» — удивился Иван Краско.

Актер отметил, что будет рад увидеться с предполагаемым сыном и добавил, что примет его в семью, если это действительно его наследник, сообщил сайт «Дни.ру».

Как зовут новоявленного сына, Иван Краско не уточнил. По его словам, это известный человек в определенных кругах.

«Говорит, что внучка у меня еще есть. Очень хорошо. Я хотел малышку, но только о дочке мечтал. Теперь уже поздно», — добавил артист.