СМИ: Ирина Шейк отказалась лететь на Неделю моды с Канье Уэстом

Модель Ирина Шейк отказалась лететь на Неделю моды в Париж с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее появились слухи об их романе.

По данным источника, Шейк пояснила, что они с Уэстом просто друзья.

«Она любит его как друга, но не хочет отношений с ним. Она не хочет ассоциации, что они встречаются, что было бы в прессе, если бы она появилась с ним в Париже», — уточнил он.

Также, по его словам, Шейк якобы заявила, что пока не планирует заводить отношения и ей комфортно одной.

Ранее Шейк заметили на прогулке с актером Брэдли Купером и их общей дочерью Леей. Все трое были в легком и приподнятом настроении. Поклонники звездной пары, надеющиеся на воссоединение, затаили дыхание. Никаких официальных комментариев от супермодели и актера пока не поступало.

Пара рассталась два года назад. Купер после разрыва с моделью русского происхождения завел роман с певицей Леди Гагой, что вызвало бурное негодование среди российских поклонниц Шейк.