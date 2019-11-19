СМИ сообщили о госпитализации Верника. Актер это опроверг

Сам Верник также удивился, когда услышал о собственной госпитализации, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва». По словам артиста, он дома, с ним все в порядке.

Игоря Верника госпитализировали из-за приступа остеохондроза Подробнее

«Я удивлен. Я не знаю, откуда эта информация», — заявил актер.

Актер и телеведущий Игорь Верник попал в московскую больницу, ранее сообщил сайт «Пятого канала». Якобы актер обратился к медикам с жалобами на боли в области желудка.

Как удалось выяснить журналистам, актер самостоятельно приехал в больницу, где и пожаловался на боли в животе. По предварительным сведениям, после медицинского осмотра Верника уложили в больницу с подозрением на острый панкреатит.

Ранее Верник обращался к врачам по поводу обострившегося остеохондроза. Так, 8 ноября артиста прямо с репетиции увезли в больницу, но в тот раз госпитализации удалось избежать. Верника осматривали врачи из Боткинской больницы.

Сейчас Верник дома. Спектакль «Номер 13D», в котором задействован актер, пришлось отменить. Зрители увидят постановку уже в январе 2020 года.