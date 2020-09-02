СМИ: Игорь Верник обратился к медикам из-за травмы

Уточняется, что врачи обследовали пациента и отпустили домой. В скором времени артист должен будет еще раз посетить больницу, чтобы получить детальные снимки травмированного сустава, сообщил сайт «Утро.ру».

В конце минувшего года актера госпитализировали в одну из столичных клиник. Ведущий обратился к специалистам лично с жалобой на возникающие в области желудка боли. По информации СМИ, знаменитость поместили в больничное отделение. Сам артист опроверг такую информацию.