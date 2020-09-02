02 сентября 2020, 17:30
СМИ: Игорь Верник обратился к медикам из-за травмы
Российский телеведущий Игорь Верник обратился за помощью в одно из московских лечебных учреждений. Причиной послужила травма колена, информирует РЕН ТВ.
Уточняется, что врачи обследовали пациента и отпустили домой. В скором времени артист должен будет еще раз посетить больницу, чтобы получить детальные снимки травмированного сустава, сообщил сайт «Утро.ру».
В конце минувшего года актера госпитализировали в одну из столичных клиник. Ведущий обратился к специалистам лично с жалобой на возникающие в области желудка боли. По информации СМИ, знаменитость поместили в больничное отделение. Сам артист опроверг такую информацию.