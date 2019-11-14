СМИ: Художник Владимир Артыков скончался в Москве
Живописец, режиссер и почетный член Российской академии художеств Владимир Артыков ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
«Владимир Аннакулиевич ушел из жизни 13 ноября у себя дома на ул. Малая Дмитровка», — заявил источник.
По информации сайта «Утро.ру», причину смерти пока не сообщают.
Владимир Артыков известен как художник-живописец. Его полотна выставлены в Третьяковской галерее, государственных музеях России и СНГ. Некоторые частные коллекционеры из США, Британии, Норвегии, Венгрии, Турции также приобрели работы российского художника. Артыков также был режиссером ряда документальных фильмов и художником-постановщиком театра и кино.