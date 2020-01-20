СМИ: Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

В ОАЭ у Долматова была пересадка, из Абу-Даби он должен был вылететь в Москву.

По данным издания, рэпер начал буянить еще во время полета. Экипаж сообщил о его поведении в аэропорт прилета. В итоге у трапа Гуфа и сопровождающих его родственников уже ждали полицейские. В данный момент вся компания находится в участке.

По информации Telegram-канала Super, за Долматовым приехали родственники, которые решили увести его в наркологическую клинику. Рэпер якобы потерял мобильный телефон и банковские карты, поэтому за ним в Таиланд прилетели его близкие и директор.