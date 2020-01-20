20 января 2020, 19:24
СМИ: Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете
Возвращение рэпера Алексея Долматова (Гуфа) в Москву из Таиланда откладывается на неизвестный срок. После дебоша на борту самолета исполнителя задержали в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщил сайт Super.ru.
В ОАЭ у Долматова была пересадка, из Абу-Даби он должен был вылететь в Москву.
По данным издания, рэпер начал буянить еще во время полета. Экипаж сообщил о его поведении в аэропорт прилета. В итоге у трапа Гуфа и сопровождающих его родственников уже ждали полицейские. В данный момент вся компания находится в участке.
По информации Telegram-канала Super, за Долматовым приехали родственники, которые решили увести его в наркологическую клинику. Рэпер якобы потерял мобильный телефон и банковские карты, поэтому за ним в Таиланд прилетели его близкие и директор.