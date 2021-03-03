СМИ: Галустян получил права на фильм Андреасяна

Режиссер Сарик Андреасян передал актеру Михаилу Галустяну права на фильм «Непрощенный» из-за долгов. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, фантастическая картина «Кома» стала причиной разбирательств. Компания Галустяна вложила в фильм 15 миллионов рублей, но он провалился в прокате и собрал в два раза меньше затраченных средств. В результате стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого Галустян получил исключительное право на «Непрощенного» в качестве отступного.