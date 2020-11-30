СМИ: Гагарина подала официальное заявление о разводе

Отмечается, что заявление о разводе поступило в суд в минувший вторник. Сейчас ведется подготовка к его рассмотрению. Беседу назначили на 14 декабря.

«Взгляд» напомнил, что о разрыве Гагариной и Исхакова инсайдеры рассказали в мае. Позднее фотограф подтвердил, что больше не живет с певицей вместе. По данным издания, у них есть общая дочь Мия, а также сын артистки от первого брака Андрей.