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    30 ноября 2020, 16:45

    СМИ: Гагарина подала официальное заявление о разводе

    Артур Блянихов

    Певица Полина Гагарина подала в один из судов столицы заявление о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

    Отмечается, что заявление о разводе поступило в суд в минувший вторник. Сейчас ведется подготовка к его рассмотрению. Беседу назначили на 14 декабря.

    «Взгляд» напомнил, что о разрыве Гагариной и Исхакова инсайдеры рассказали в мае. Позднее фотограф подтвердил, что больше не живет с певицей вместе. По данным издания, у них есть общая дочь Мия, а также сын артистки от первого брака Андрей.