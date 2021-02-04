СМИ: Фрейндлих остается лечиться от осложнений от COVID-19 в больнице

Артистка проходит контрольные обследования каждую неделю. Это стандартная процедура для пациентов с коронавирусом.

«Фрейндлих сейчас активно лечат от осложнений, вызванных COVID-19, таких как поражение легких и т. д. Сейчас у нее еще более активная реабилитация», — рассказал источник агентства.

Врачи оценивают состояние Фрейндлих как средней степени тяжести. С 86-летней актрисой работают специалисты-реабилитологи.

Алиса Фрейндлих попала с коронавирусом в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге в конце декабря. В течение месяца она лежала в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. Консилиум с привлечением экспертов из Москвы признал лечение народной артистки СССР правильным. В лечебное отделение звезду фильма «Служебный роман» перевели 26 января. Новость о выздоровлении Фрейндлих появилась 4 февраля. При положительной динамике ее могут вскоре выписать.