СМИ: ФНС закрыла бизнес-проекты Анастасии Заворотнюк

Эксперты Федеральной налоговой службы обратили внимание на бизнес-проекты тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. В итоге компании было решено закрыть, написал Telegram-канал Mash.

Организация «Азарт-Продакшн» была создана для проведения съемок телевизионных передач. После того, как Заворотнюк прекратила появляться в медиасфере из-за болезни, фирму передали ее наследнице Анне. По сведениям РИА ФАН, компания прекращает существование из-за того, что дочь актрисы не исправила юридический адрес, о чем ее просили еще в прошлом году.

«Налоговики решили закрыть контору из-за нулевой прибыли», — процитировал публикацию канала сайт «Утро.ру».

Также закрывается и ООО «Дар», ранее принадлежащее Заворотнюк. После новостей о недуге Анастасии компания была переоформлена на Руслана Дорогобеда.

3 апреля, звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось 50 лет. Модель Светлана Бондарчук заявила, что поздравит артистку, когда ее болезнь будет уже позади. Ведущая верит в то, что Заворотнюк преодолеет все трудности, потому что она не дает согласия на уход.