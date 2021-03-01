СМИ: Федосеева-Шукшина решила сохранить брак с Алибасовым

Российская и советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина 1 марта распорядилась сохранить брак со своим супругом, музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщила адвокат женщины Юлия Вербицкая-Линник, написал сайт kp.ru.

Юрист вспомнила, что еще в конце прошлого года Лидия Николаевна попросила подать иск о разводе. До нее дошли слухи, якобы у Алибасова появилась новая пассия, и обиделась. На новогодние праздники она встретилась с Алибасовым, и он ей сказал, что эти новости являются лишь «пиаром за деньги». Федосеева-Шукшина ему поверила.

В нынешнем году продюсер уже успел попасть в больницу. Потом сын увез его в Калининград. Там Бари Каримович сломал ногу, после чего его вновь госпитализировали. Лидия Николаевна считает, что может защитить Алибасова, пока является его законной супругой.

После ходатайства актрисы судья потребовала, чтобы и актриса, и ее муж предоставили заявления, подписанные собственноручно. Развод отложен до 4 марта.