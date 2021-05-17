СМИ: еще одна певица заявила о домогательствах продюсера «ВИА Гры»

После Анны Лорак о домогательствах продюсера группы Константина Меладзе заявила бывшая вокалистка «ВИА Гры» Татьяна Найник. Об том сообщил сайт newizv.ru.

Девушка пришла в группу в 2002 году, когда ей исполнилось 23 года, по приглашению его брата, певца Валерия Меладзе. По словам певицы, домогательства не были редкостью. В результате спустя несколько месяцев певица ушла из группы. По словам Константина Меладзе, в связи с ее «профнепригодностью».

Одновременно с Найник из коллектива ушла и Алена Винницая. По предположению Найник, причина была та же.